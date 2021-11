Nederlands beleid ‘inconsistent’ en ‘te laat’

Amsterdam

Marc Van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven

‘Je kunt de verschillen uitlichten tussen België en Nederland, maar in werkelijkheid zijn er veel meer overeenkomsten als het aankomt op de pandemie. In beide landen lopen de besmettingsaantallen nu flink op. Dat Nederland dichter bij een crisissituatie is, heeft vooral te maken met de geringe capaciteit van intensieve zorg. Er zijn minder plekken op de ic’s beschikbaar dan hier.

Capaciteit is ook de voornaamste reden dat in België nog iets meer kan dan in Nederland. Maar ook hier begint het erop te lijken dat weer meer maatregelen nodig zijn. De besluitvorming gaat in België altijd in een aantal stappen: het wordt nog wel strenger.

In België zijn al een miljoen derde prikken ge..

