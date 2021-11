Tweede Kamer spreekt niet meer van tribunaal

Na de Eerste Kamer is ook in de Tweede Kamer het woord tribunaal in de ban gedaan. Voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer zette woensdag de microfoon van PVV’er Gidi Markuszower enkele malen uit toen hij het woord tribunaal gebruikte tijdens zijn inbreng bij de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.