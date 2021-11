Topschaker Anish Giri verwacht enerverend wereldkampioenschap schaken: meer drama voor toeschouwers

Sinds de Noor Magnus Carlsen bij het wereldkampioenschap in 2013 Viswanathan Anand uit India versloeg mag hij zich ‘s werelds sterkste schaker noemen. Vanaf vrijdag probeert hij in Dubai zijn wereldtitel opnieuw te verdedigen tegen de relatief onbekende Rus Ian Nepomniachtchi.

Carlsen, vanwege zijn virtuoze speelstijl ook wel ‘de Mozart van het schaken’ genoemd, haalde in 2014 de hoogste FIDE-rating - waarmee de sterkte van een schaker wordt berekend - aller tijden. Zijn toprating van 2884 is aanmerkelijk hoger dan tot de verbeelding sprekende topschakers uit het verleden als Gary Kasparov (2851), Anatoly Karpov (2780) of Bobby Fischer (2760).

Anish Giri, de huidige nummer zes op de wereldranglijst, verwacht niettemin een spannende wedstrijd tussen Carlsen en Nepomniachtchi. Met Nederlands sterkste schaker, die op zijn dertiende als Russisch ‘schaakwonderkind’ naar Nederland verhuisde, blikken we vooruit op het wereldkampioenschap dat bestaat uit veertien klassieke wedstrijden.

Anish Giri - beeld beeld anp / Koen v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .