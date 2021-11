‘Belastingdienst gebruikte algoritme dat lage inkomens selecteerde voor extra fraudecontroles’

Dat melden RTL Nieuws en Trouw. De Belastingdienst bevestigt het gebruik van het algoritme aan de twee media. Het algoritme zou in april 2013 in gebruik zijn genomen en in elk geval sinds maart 2016 het inkomen als indicator gebruiken. Na een kritisch rapport van KPMG stopte de dienst met het gebruiken van het algoritme.

Het gebruikte algoritme maakte zelfstandig een ‘risicomodel’ en berekende daarvoor welke indicatoren een verhoogde kans op fraude gaven. Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kregen van het algoritme een risicoscore, aanvragen met een hoge score werden vaker extra gecontroleerd op fraude.

Het algoritme leerde zichzelf dat er een grotere kans wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .