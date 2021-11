Naar aanleiding van de rellen van afgelopen weekend zijn inmiddels 173 mensen gearresteerd. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog ‘vele arrestaties’ zullen volgen. Volgens Grapperhaus wordt er ingezet op snelrecht en zal de schade worden verhaald op de daders. <

beeld anp

Speciale telefoonlijn voor twijfelaars coronaprik

Wie twijfelt over het nemen van een coronavaccinatie kan vanaf woensdag een speciaal telefoonnummer bellen. Het Erasmus MC in Rotterdam opent in samenwerking met huisartsen de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Sommige mensen twijfelen over het nemen van een coronavaccin, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Vooral zwangeren, mensen met een kinderwens, allergie of auto-immuunziekte hebben veel vragen over bijwerkingen van de vaccins, aldus het ziekenhuis in een toelichting. <

Nijmeegse wethouders boos over poster Bruls

De zes Nijmeegse wethouders zijn woedend over een poster van Nederland in Verzet. Op die poster is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls afgebeeld met een varkenskop en wordt gesteld dat hij de winnaar is van ‘de Anton Mussert Prijs/21’. <

Zorgpersoneel krijgt eerste boostervaccinaties

Ziekenhuizen zijn begonnen met het inenten van zorgpersoneel met de boosterprik. Ongeveer 4500 medewerkers van Maastricht UMC+ kregen een uitnodiging. Daarvan hebben zich tot nu toe zo’n 3000 mensen aangemeld. Het is de bedoeling dat het zorgpersoneel de komende week de boosterprik heeft gekregen. <

Marechaussee pakt meer mensensmokkelaars op

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dit jaar meer mensensmokkelaars en ongedocumenteerden opgepakt bij controles aan de grenzen dan in 2020. De organisatie ziet allerlei routes waarop geprobeerd wordt mensen illegaal de grens over te krijgen, waaronder een nieuwe migratieroute vanuit Belarus. Vorig jaar onderschepte de opsporingsdienst aan de grenzen met België en Duitsland 196 mensensmokkelaars, dit jaar staat de teller tot nu toe op 230. <

Boot met vluchtelingen onderschept bij Curaçao

De Kustwacht op Curaçao heeft maandagavond een boot voor de kust van het eiland aangehouden waarop 33 vluchtelingen zaten. De mensen zijn gecontroleerd door medewerkers van het ministerie van Gezondheid en daarna aan de politie overgedragen. <

Zorgen in Kamer over hulp Afghaanse leraren

De Tweede Kamer vreest dat de regering de Taliban indirect gaat steunen als ze het zorg- en onderwijspersoneel in Afghanistan gaat betalen. Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) snapt de zorgen en voelt het dilemma, zei hij in de Kamer. Vertegenwoordigers van Nederland en Duitsland waren vorige week in Kabul voor een gesprek met de radicaalislamitische Taliban. In een verklaring stond dat beide landen bereid zijn om met internationale partners te onderzoeken of zij de salarissen van het personeel in de zorg en het onderwijs direct kunnen gaan betalen. <

beeld anp

Verdachte aangehouden voor steekincident

Een 21-jarige Amsterdammer is aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijk steekincident vorig jaar op de Pier in Scheveningen. De man meldde zich maandag zelf bij een politiebureau in de hoofdstad. Bij een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapformaties uit Amsterdam en Rotterdam kwam de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam op 10 augustus vorig jaar om het leven. <

Ede vindt debat over terugkeer wolf nodig

Ede vindt het noodzakelijk dat er een breed gedragen, maatschappelijk debat komt over de terugkeer van de wolf in Nederland. Aan de ene kant is de terugkeer van de wolf een bewijs dat natuurbeschermingsactiviteiten succes opleveren. Aan de andere kant is Nederland dichtbevolkt en moeten velen wennen aan de herintreding, aldus burgemeester René Verhulst. <

Helft rokers stopt pas als pakje 60 euro kost

Een forse verhoging van de tabaksaccijns weerhoudt de meeste rokers er niet van te stoppen. De helft van alle rokers in Nederland zegt pas te willen stoppen bij een prijs van 60 euro per pakje. Pas bij prijzen vanaf 12 euro per pakje wil 10 procent van de rokers stoppen, blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht (UM). <

beeld anp

Lager inkomen leidde tot snellere controle

Mensen die kinderopvangtoeslag ontvingen, kwamen eerder in het vizier van de Belastingdienst voor extra fraudecontrole als ze een laag inkomen hadden. Dat bevestigt de afdeling Toeslagen in antwoord op vragen van RTL Nieuws en Trouw. Het gaat om het zogeheten risicoclassificatiemodel van de Belastingdienst. Dat was een soort zelflerend algoritme dat indicatoren verzamelde die wijzen op een grotere kans op fraude of fouten bij Toeslagen. <

Brussel wil zwarte lijst voor mensensmokkel

Luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders die mensen naar de EU smokkelen of helpen bij mensenhandel of -smokkel kunnen in het vervolg op een zwarte lijst belanden. Dat maakte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement bekend. Het dagelijks EU-bestuur wil vervoerders, ook over zee en land, die zich hieraan schuldig maken economisch hard raken. <

Duitse partijen eens over nieuw klimaatministerie

De drie partijen in Duitsland die proberen een coalitie te vormen zijn het volgens bronnen eens over een nieuw ministerie voor Klimaat. Dit ministerie zou taken van het ministerie van Economische Zaken overnemen en onder meer beleid moeten maken voor de Duitse industrie en over energie. Het milieuministerie in het huidige kabinet focust zich meer op natuurbescherming. <

‘Toestand aan grens met Belarus knapt op’

De spanningen aan de grens met Belarus nemen af, zegt de Europese Commissie. Verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson toont zich ‘tevreden’ met het ‘heldere antwoord’ dat Brussel volgens haar de Belarussische president Loekasjenko heeft gegeven op diens pogingen asielzoekers de Europese Unie binnen te sluizen. Asielzoekers die bivakkeerden in de winterkou aan de Poolse grens zijn de afgelopen dagen ondergebracht in een opslaghal. <

WHO vreest 700.000 coronadoden Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest op basis van de huidige ontwikkelingen dat in Europa voor maart nog eens 700.000 mensen overlijden aan COVID-19. Het dodental zou daarmee van 1,5 naar 2,2 miljoen stijgen. Van de 53 landen die tot het Europese werkgebied van de WHO behoren, worden er naar verwachting 49 blootgesteld aan veel of extreme stress op de intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen. <

VS schrappen beweging FARC van terreurlijst

De Verenigde Staten schrappen de Colombiaanse rebellenbeweging FARC van hun lijst buitenlandse terreurorganisaties. De stap is bedoeld als steun voor het kwetsbare vredesakkoord tussen de FARC en de Colombiaanse regering dat vijf jaar geleden werd gesloten, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. De overeenkomst tussen de voormalige aartsvijanden maakte een einde aan een bloedig 52-jarig conflict. <

Helft wereldbevolking ondervoed of te zwaar

Bijna de helft van de wereldbevolking is ondervoed of te zwaar. Volgens onderzoek gepubliceerd in het Global Nutrition Report (GNR) kampt 48 procent van alle mensen met gezondheidsproblemen door voeding. Het GNR wordt sinds 2014 jaarlijks gepubliceerd en wordt ondersteund door meerdere landen en organisaties als de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). <

beeld anp

Verdeelde reacties over EU-landbouwbeleid

Het Europees Parlement heeft met royale meerderheid ingestemd met het nieuwe EU-landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023, dat groener, eerlijker en transparanter beoogt te zijn. De meningen over de gevolgen zijn verdeeld. Er zijn zowel zorgen over de boereninkomens als het behalen van de afgesproken klimaatdoelen. <

VS geven strategische oliereserves vrij

De Verenigde Staten maken 50 miljoen vaten olie uit de strategische reserves vrij om zo de hoge brandstofprijzen aan de pomp tegen te gaan. Dat maakte het Witte Huis bekend. India doet mee met 5 miljoen vaten uit de nationale voorraden. Ook Japan, China, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk doen mee. <

Elektriciteitsprijzen weer omhoog door koud weer

De elektriciteitsprijzen op de zogeheten kortetermijnmarkt in Europa gaan weer omhoog nu er koude lucht uit het poolgebied wordt aangevoerd, wat zorgt voor lagere temperaturen. In delen van Duitsland stegen de prijzen bijna tot het hoogste niveau ooit, nadat sommige delen van het land al hadden te kampen met temperaturen onder nul. Door het koudere weer is er een grote behoefte aan energie. <

beeld anp

KVK: Nederland telt steeds meer lifecoaches

Het aantal lifecoaches is de laatste jaren enorm toegenomen in Nederland. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat het aantal mensen dat als leefstijlcoach is ingeschreven de laatste acht jaar ruim is vertienvoudigd. Een lifecoach is iemand die mensen begeleidt bij het bereiken van persoonlijke doelen. Op 1 januari 2013 waren 478 mensen ingeschreven als lifecoach bij de KVK. Op 1 november van dit jaar waren dat er 5071. <

Shell wil in Singapore biobrandstoffabriek

Shell is van plan een fabriek voor biobrandstoffen te bouwen in Singapore. De faciliteit moet het olie- en gasconcern helpen om zijn doelstelling van een halvering van de C0 2 -uitstoot in 2030 te halen. De biobrandstoffabriek, met een productie van 550.000 ton per jaar, kan waterstof maken uit bakolie en dierlijke vetten, die vervolgens kan worden gebruikt om diesel voor vrachtwagens, vliegtuigbrandstof of chemicaliën te produceren. <

VS legt meer sancties tegen Nord Stream 2 op

De Amerikaanse regering heeft meer sancties opgelegd rond de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt van Rusland naar Duitsland. Washington ziet de pijplijn door de Oostzee als strategisch gevaarlijk. Rusland zou daarmee de Europese energievoorziening kunnen beperken. <

‘Zaak rond tennisster Peng onnodig opgehitst’

De Chinese overheid vindt dat de zaak rond tennisster Peng Shuai veel te groot wordt gemaakt. ‘Ik denk dat sommige mensen moeten stoppen met het opzettelijk en kwaadwillig hypen van deze kwestie, laat staan deze kwestie te politiseren’, verklaarde Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. <