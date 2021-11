Welk probleem lost herindeling op? ‘Klein kan best fijn zijn’

Kiezers zijn weinig enthousiast over de tussentijdse verkiezingen in gemeenten die heringedeeld worden, zoals die deze week worden gehouden. Experts zetten ook vraagtekens bij het nut van de herindeling: klein kan best fijn zijn.

Amsterdam

Onvermoeibaar gaan ze op pad om de stembusgang te bevorderen. Kandidaat-raadsleden die deze week in Noord-Brabant en Noord-Holland aan de tussentijdse herindelingsverkiezingen deelnemen. De uitkomst van de inspanning staat ruwweg vast: bij dit type tussentijdse verkiezingen, het gevolg van het samenvoegen van gemeenten, neemt doorgaans nog niet de helft van de kiesgerechtigden de moeite een stem uit te brengen.

‘Erger, na gemeentelijke herindelingen loopt het vertrouwen van burgers in het bestuur een blijvend deukje op’, weet Maarten Allers van het aan de Rijksuniversiteit Groningen gelieerde onderzoekscentrum Coelo. Nog tot twintig jaar later is niet alleen bij de lokale maar ook bij de andere verkiezingen in heringedeelde gemee..

