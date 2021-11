De stille ramp in de thuiszorg. ‘Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben’

'Verpleeghuizen hebben veel meer moeite dan in de eerste golven om covid-bedden in te richten om de ziekenhuizen te ontlasten.'

Amsterdam

Deze dagen moet het effect van de maatregelen die vorige week zaterdag ingingen duidelijk terug te zien zijn in de besmettingscijfers. Maar, zei viroloog Marion Koopmans zondag al in het televisieprogramma Buitenhof, ‘we zien nog geen kentering’. Ook uit de mobiliteitscijfers blijkt nog niet dat mensen minder op pad gaan.

Gaan de cijfers niet omlaag, dan dreigt een lockdown ‘die de hele winter gaat duren’, zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad in diezelfde uitzending. Ook zondagmiddag: ouderenzorg-branchevereniging Actiz ‘slaat groot alarm’. Met name in de thuiszorg is de zorgvraag té groot voor té weinig mensen. ‘We drukken nu het tsunami-alarm in, maar er is geen hoger gelegen gebied om naartoe te vluchten’, sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .