Waarom worden de coronaregels onvoldoende nageleefd? ‘Mensen moeten hun ego aan de kant zetten’

Drukte in de winkelstraat. Door de oplopende besmettingscijfers voelt het kabinet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Waarom houden we ons niet meer zo goed aan de coronaregels als vorig jaar?

‘Veel mensen die gevaccineerd zijn, zijn niet meer bang om ernstig ziek te worden. Terwijl die angst de belangrijkste reden was om de regels en adviezen op te volgen. Nu zijn er wel andere redenen, alleen hebben die niet betrekking op jou als individu. Daardoor voelt het voor veel mensen anders, hoe reëel die problemen ook zijn. Denk aan de druk voor ziekenhuismedewerkers, het doorgaan van de reguliere zorg, het voorkomen van een nieuwe lockdown.’

Wat is er voor nodig dat mensen de maatregelen beter gaan opvolgen?

‘Het valt of staat met een gevoel van urgentie. De problemen moet je herhalen. Denk aan elk half uur op radio of tv een spotje waari..

