Vanaf woensdag is 1,5 meter afstand houden weer verplicht

Het is vanaf woensdag 24 november weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen daar weer op handhaven, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nu is 1,5 meter afstand houden nog een dringend advies. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat het weer verplicht zou worden.