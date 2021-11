Lector Stijn Sieckelinck: Wijkjongerenwerker kan rellen voorkomen

Om rellen te voorkomen moet er meer met jongerenwerkers in de wijk gewerkt worden. Dat zegt lector Stijn Sieckelinck, die onderzoek doet naar jongerenwerk.

‘Jongerenwerkers kunnen gesprekken aangaan waarbij jongeren zich kwetsbaar opstellen. Waarbij ze kunnen zeggen: ‘Mijn ouders zijn depressief en ik houd het niet meer uit thuis.’ Ook hebben jongerenwerkers vaak goed zicht op wat er online gebeurt en kunnen ze waar nodig lijntjes leggen met school, jeugdzorg en ouders. Zo kunnen ze signalen tijdig oppikken en voorkomen dat iemand gaat rellen.’

Dat vraagt wel om een vasthoudende interesse in het leven van jongeren. Sieckelinck, die verbonden is aan het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, ziet vaak dat lokale overheden ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen te focussen op de groep jongeren die overlast veroorzaakt. Maar dan ben je al te laat, zegt hij. ‘Juist in jongens ..

