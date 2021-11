Apotheker vaccineert zijn patiënten zelf

Oosterwolde

Apotheker Rogier Hilbers vaccineert in het Friese Oosterwolde zelf zijn patiënten tegen het coronavirus. Hij is de eerste apotheker die dit doet. Hij en de Friese GGD hopen dat een persoonlijke aanpak ertoe zal leiden dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. ‘Ik ken mijn patiënten, want ik zit dicht bij ze in de wijk. Mensen kunnen met al hun vragen bij mij terecht, zonder afspraak’, vertelt Hilbers. Wie het vaccin wil, kan ook gewoon naar binnen lopen voor een beschermende prik. De apotheker zette maandag de eerste vijf prikken. ‘Dat was een spannend moment voor ons. Gelukkig werkte alles uitstekend.’ Hilbers heeft al zijn patiënten per e-mail laten weten dat ze zich vanaf nu bij hem kunnen laten vaccineren, of bij hem m..

