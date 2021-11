Er komt veel op scholen af: ‘Onderwijs zakt weg in het moeras van geregel’

Basisscholieren in de klas op de Haagse De La Reyschool. Onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen, waardoor er meer druk komt te staan op het basisonderwijs.

Utrecht

‘Er komt veel op scholen af: corona, griep en allerlei andere virussen die zich tijdens de lockdowns nauwelijks konden verspreiden en nu gaan inhalen. Er is ook nog een personeelstekort. En de werkdruk is toch al torenhoog.’ Het onderwijspersoneel kan al het extra georganiseer – zoals klassen naar huis sturen, online-onderwijs regelen, vervangende leerkrachten zoeken – niet meer volhouden, stelt Van Essen.

‘Scholen moeten zelf bedenken wat ze verantwoord vinden en wat niet. Kan het sinterklaasfeest en het schoolreisje nog doorgaan? Welk besluit de school ook neemt, daarna volgt een discussie met de ouders, want er is altijd een groep die het besluit steunt en een groep die het er helemaal niet mee eens is..

