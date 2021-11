‘Drastische maatregelen op komst voor lange winter’

Een nieuwe lockdown, of in elk geval: strenge, snelle maatregelen. Nu steeds duidelijker wordt dat de ‘korte klap’ die het kabinet het virus wilde toebrengen niet werkt, zwelt de roep om nieuwe maatregelen aan. Zelfs het taboewoord vaccinatieplicht lijkt niet onbespreekbaar.

Den Haag

Woensdag een OMT-bijeenkomst. Donderdag Catshuisberaad. En vrijdag een extra, ingelaste persconferentie, met de aankondiging van een nieuw, drastisch maatregelenpakket.

Het was de bedoeling dat de maatregelen de huidige coronabesmettingsgolf met een kwart zouden dempen. ‘Met onmiddellijke ingang’, zei premier Rutte anderhalve week geleden nog over die ‘korte klap’. Maar inmiddels, bijna twee incubatietijden later, wordt steeds duidelijker dat dat niet is gelukt. Het aantal besmettingen lijkt weliswaar iets te stabiliseren, maar het ligt nog altijd rond de 20.000 per dag – en dat zijn alleen nog de cijfers uit de teststraat.

‘De zorg staat al enorm onder druk. Maar wat we nu zien in het ziekenhuis, is het gevolg van de besmettingen ..

