Rabbijn Tamarah Benima stapt op na vergelijken coronabeleid met nazi-Duitsland

Eind oktober kwam rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland Tamarah Benima in opspraak nadat ze het coronabeleid vergeleek met nazi-Duitsland. Benima stapt nu op.

In haar toespraak zei Benima dat ‘het coronabeleid feitelijk wordt bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts.’

Amersfoort

De Joodse journalist en columniste Tamarah Benima vergeleek in haar toespraak het coronabeleid in Nederland met de Jodenvervolging in nazi-Duitsland, toen ze de Rede van Fryslân mocht voeren voor onder meer burgemeester van Friesland Sybrand Buma.

In haar toespraak zei ze dat de noodtoestand in Nederland al anderhalf jaar duurt en ‘het coronabeleid feitelijk wordt bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts.’ Ze waarschuwde voor ‘totalitair denken’ en zei dat ze zich als Jodin ‘gewaarschuwd’ wist door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond.

De Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland liet begin november aan het Friesch Dagblad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .