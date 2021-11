Onzekerheid alom op basisscholen. ‘Laten we de surprises straks thuisbezorgen?’

In de afgelopen weken raakten steeds meer kinderen besmet met het coronavirus. Personeel op basisschool Juliana leeft bij de dag. ‘In iedere klas zitten zo’n vijf tot tien kinderen thuis. Geen idee hoe lang we openblijven.’

Groep acht van de Julianaschool toont lege plekken in de klas. Thuis doen kinderen via de laptop mee.

Leerdam

De schooldag is al een half uur afgelopen als de laatste leerlingen het plein af lopen. De lange gang van christelijke basisschool Juliana in Leerdam is leeg. Juffen werken achter hun computer, in de klassen staan de stoelen netjes aangeschoven achter de tafels.

Directeur Caroline van Reenen wijst naar het lokaal van groep acht. ‘Vandaag waren daar tien leerlingen afwezig.’ Gemiddeld blijven zo’n vijf tot tien stoelen per dag leeg, omdat kinderen positief zijn getest op het coronavirus, in quarantaine zitten of in afwachting zijn van hun testuitslag.

Alleen groep vier zit helemaal thuis. Vorige week kregen een aantal leerlingen en de leerkracht klachten. Van Reenen besloot de hele klas naar huis te sturen. ‘Binnen een uu..

