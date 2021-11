Geëxplodeerde vraag naar zelftests leidt tot lege schappen, maar dat ligt niet aan tekorten

Door de oplopende besmettingscurve en de overvolle teststraten bij de GGD’s, is de vraag naar coronazelftests explosief toegenomen. Kruidvat meldt een vervijfvoudiging van de verkopen in een maand tijd. Dat klanten soms voor lege schappen staan, komt door onderschatting van de vraag bij inkopers, niet door tekorten.

Den Haag

Nooit verkocht Kruidvat, dat een maximum van drie stuks per klant hanteert, zoveel zelftests als nu. Ook online apotheek eFarma en supermarktketen Jumbo verkopen drie keer zoveel zelftests als enkele weken geleden, melden ze desgevraagd. Zij hanteren geen maximum per klant.

Van een tekort aan zelftests is desondanks geen sprake, zeggen de woordvoerders. ‘Dat komt met name omdat een heleboel partijen – onder wie wijzelf – groot hebben ingezet op de inkoop van zelftests toen ze dit voorjaar werden geïntroduceerd, terwijl redelijk kort daarna de maatregelen werden versoepeld’, zegt Sylvia van Orden van een andere grote drogisterijketen, DA, waar het aantal verkochte zelftests ook snel is gestegen. ‘We hebbe..

