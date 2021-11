41 - Week 46: Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft ze niet op een rijtje

Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen gaat volgens ND-hoofdredacteur Sjirk Kuijper met zijn uitspraken alle perken te buiten. Hij dreigde collega-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma met een tribunaal vanwege het coronabeleid van D66. ‘Uw tijd komt nog wel’, zei hij er en passant bij.

Sjirk kan er niet bij dat niemand binnen het parlement om extra uitleg heeft gevraagd. ‘Wat bedoelt hij met een tribunaal? Forum schermt met burgermilities. Vind je het gek dat Sjoerdsma zich bedreigd voelt?’ Cocky vraagt zich af of Pepijn van Houwelingen überhaupt in staat is tot liefdevolle relaties.

Cocky is deze week geraakt door het boek over Amalia. De kroonprinses komt op de relatiecoach over als iemand die veeleisend voor zichzelf is. Sjirk maakt zich zorgen over de verandering van het Koningshuis. ‘Je bent er voor de mensen, maar je bent tegelijkertijd afhankelijk van de mensen.’ Verder bespreken Cocky, Joram en Sjirk wat jullie raakt. Over sloddervos Segers die belangrijke formatiestukken in de trein laat liggen en schoolklassen die weer naar huis worden gestuurd. En dat er steeds slechter naar elkaar wordt geluisterd waardoor relaties kapotgaan. Juist in de kerk als het om corona gaat.