Zo voorkom je huilen op de werkvloer

Frustratie, spanning, conflicten of uitputting; het kan allemaal aanleiding zijn om in huilen uit te barsten op de werkvloer. De meeste mensen vinden het vervelend en genant als ze hun tranen niet kunnen tegenhouden in het bijzijn van collega’s. Melody Wilding, gedragswetenschapper aan het Hunter College in New York, geeft op de website Psychology Today tips hoe je kunt stoppen met huilen op het werk. Volgens haar is er niets mis met het hebben van emoties op de werkvloer, maar emotionele regulatie is ook een belangrijke uiting van leiderschap.

Een van haar tips is om de ademhaling te beheersen; het verlaagt de stress en brengt je weer in balans. Probeer bijvoorbeeld vier tellen in te ademen, vier tellen de adem vast te houden en da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .