‘Scherpenzeel is nu gebaat bij rust’

Arnhem

De gemeente Scherpenzeel is na het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) gebaat bij rust en een onafhankelijke opvolger. Klein kan in die functie niet meer dienen. Dat zei de Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, donderdag tijdens een rechtszaak in de rechtbank in Arnhem over het ontslag. Berends heeft twee nieuwe waarnemers op het oog die Klein kunnen opvolgen. De Gelderse commissaris ontsloeg Klein op 7 oktober, direct nadat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken had besloten dat Scherpenzeel zelfstandig mag blijven, iets waartegen de provincie Gelderland jarenlang heeft gestreden. Voor zover bekend is een waarnemend burgemeester nooit eerder per direct ontslagen door een commissaris van de Ko..

