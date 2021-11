Katholieken zijn positiever over cremeren

Katholieken in Nederland zijn positiever over cremeren dan protestanten. Voor protestanten heeft vuur vaak een negatieve lading.

Amersfoort

Het merendeel van de katholieken kiest ervoor later gecremeerd te willen worden. Slechts één op de vijf protestanten heeft dezelfde wens. De keuze voor begraven of cremeren wordt bij protestanten vaker op basis van het geloof gemaakt dan bij katholieken, blijkt uit een representatief onderzoek van het Nederlands Dagblad en Dit is de dag (EO).

‘Christenen trekken op basis van de Bijbel al heel lang de conclusie dat begraven de juiste manier van lijkbezorging is, vanwege de verwachting en het geloof dat de graven open zullen gaan’, zegt ethicus Theo Boer. Ook het geloof dat lichamen als zaad in de grond liggen te wachten om te ontkiemen op de dag dat Christus terugkomt, speelt bij sommige christenen een rol. ‘Protestanten betrekke..

