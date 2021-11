Talitha Muusse: ‘Jongeren voelen de existentiële dreiging en willen dat de overheid harder ingrijpt’

Tijdens de Klimaatmars in Amsterdam protesteerden veel jongeren tegen het klimaatbeleid. Ook op de klimaattop in Glasgow waren jonge mensen goed vertegenwoordigd. Kenner op het gebied van jongeren en duurzaamheid Talitha Muusse vindt de maatschappijkritiek van studenten revolutionair. ‘Zij vinden dat de overheid een veel grotere rol moet gaan spelen.’

Rotterdam

Waarom vragen zoveel jongeren aandacht voor het milieu?

‘De huidige generatie studenten is opgegroeid met het idee dat er een klimaatprobleem is en dat er steeds minder tijd is om daar iets tegen te doen. Veel jongeren zijn zich dus heel bewust dat er nu iets moet veranderen, en dat hun toekomst anders serieus gevaar loopt. Het getreuzel van beleidsmakers en politici, die vaak ergens tussen de veertig en zestig jaar zijn, frustreert hen enorm.’

Lang niet elke twintiger doet mee aan protesten. Maken hogeropgeleiden zich meer zorgen?

‘De jongeren die protesteren en het woord voeren namens organisaties, zijn vaak hogeropgeleid. Maar het bewustzijn over het klimaat zit in alle lagen van de generatie. Pas was ik op een school waar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .