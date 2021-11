Cremeren is in Nederland populairder dan begraven, ook onder katholieken

Amersfoort

Zes op de tien Nederlanders willen na overlijden worden gecremeerd. Ruim een derde van de mensen van wie de ouders nog kozen voor begraven, kiest zelf voor cremeren. Inmiddels is bijna de helft van de Nederlanders uitgesproken positief over cremeren, tien jaar geleden was dat nog 40 procent.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van DirectResearch in opdracht van het Nederlands Dagblad en het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO). Aanleiding is Eeuwigheidszondag. Komende zondag herdenken protestantse kerken traditiegetrouw de overledenen. Het Nederlands Dagblad brengt zaterdag de bijlage In Memoriam uit. De enquête is uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim..

