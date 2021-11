Vattenfall belooft woningen binnen 2 dagen aardgasvrij te maken

Energieconcern Vattenfall en zijn verwarmingsbedrijf Feenstra gaan samen een hoge temperatuur warmtepompsysteem op de markt brengen. Het systeem is ook door de bedrijven ontworpen en moet in een keer de cv-ketel vervangen. Volgens Vattenfall kan een eengezinswoning zo binnen twee dagen aardgasvrij worden gemaakt zonder dat er allerlei isolerende maatregelen moeten worden genomen.

‘Het hoge temperatuur warmtepompsysteem is speciaal ontwikkeld voor bestaande woningen die worden verwarmd via radiatoren en die matig zijn geïsoleerd’, laat het energiebedrijf weten in een toelichting. Om die woningen te verwarmen met de warmtepompen die nu op de markt zijn, moeten veel isolerende maatregelen worden getroffen en moet er vaak vloerverwarming worden aangelegd. Dat kost volgens Vattenfall naast veel tijd al snel zo’n 25.000 euro. Dat vormt ‘een grote belemmering voor huiseigenaren om de stap te maken naar volledig elektrisch verwarmen’, stelt het bedrijf.

‘Het is een oplossing die aantrekkelijk zal zijn voor woningcorporaties’, zegt een woordvoerster van Vattenfall. Die kunnen dan snel woningen aardgasvrij maken zonder ingrijpende verbouwingen die veel tijd kosten. De corporaties kunnen dan tijdens het regulier geplande onderhoud hun woningen beter isoleren.

Het warmtepompsysteem van Vattenfall moet ergens halverwege volgend jaar beschikbaar komen. De prijs zal vergelijkbaar zijn met die van warmtepompen die al op de markt zijn.