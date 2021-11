Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om een advies vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat model mogen mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen waren. <

beeld anp

Bezoeker mishandelt beveiliger GGD-teststraat

Een bezoeker van de teststraat van de GGD in Roermond heeft daar woensdag een beveiliger mishandeld. De beveiliger moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De dienst heeft aangifte van mishandeling gedaan. Na deze mishandeling heeft de GGD in Noord- en Midden-Limburg de beveiliging opgeschaald. <

‘Geef prik aan mensen met downsyndroom’

Ook mensen met het syndroom van Down zouden zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin moeten krijgen, adviseert de Gezondheidsraad. Eerder opperde de raad al zo’n extra prik aan te bieden aan ouderen en bewoners van zorginstellingen. ‘Ondanks vaccinatie’ zijn mensen met het syndroom van Down ‘onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte door COVID-19’, aldus de raad. <

Kamer wil zicht op contact met lobbyisten

De Tweede Kamer wil meer zicht krijgen op contacten van lobbyisten met bewindslieden en topambtenaren. Een ruime meerderheid van de partijen steunt een motie om hiervoor een verplicht lobbyregister in te voeren. De motie stelt verder dat er een ‘effectief en onafhankelijk toezicht- en handhavingsmechanisme’ moet komen. <

CDA wil militairen naar Poolse grens met Belarus

Het CDA vindt dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk militairen moet sturen naar de grens van Polen met Belarus. Het CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder vroeg tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken aan demissionair minister Ben Knapen of zo’n uitzending een optie is voor het kabinet. ‘Het spreekt mij aan dat de Britten dat doen’, aldus Mulder. <

beeld anp

Nieuwe fietsenstalling bij Amsterdam CS

Onder de oostelijke sporen van Amsterdam Centraal Station komt een grote fietsenstalling met plaats voor 8800 fietsen. Ook komen er 450 deelfietsen te staan. De nieuwe stalling gaat in 2030 open. De bouw ervan gaat mee in de renovatie van het station, die eind vorig jaar is begonnen en een jaar of tien gaat duren. <

Noodopvang asielzoekers in marinierskazerne

De voormalige marinierskazerne in Vlissingen wordt ingericht voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 350 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk voor opvang in de leegstaande kazerne aan de Oosterhavenweg. De opvang is voor maximaal zes maanden met als einddatum 1 juli 2022. <

Dertien tips binnen over doodgeschoten wolf

De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond dertien tips binnengekregen over de doodgeschoten wolf. Volgens een woordvoerder zijn er ‘enkele relevante tips’ binnengekomen, waarmee de politie aan de slag gaat. Op 1 oktober vond een voorbijganger een dode wolf in een greppel bij Stroe. Het beest bleek doodgeschoten te zijn. <

EU geeft Rode Kruis Belarus 700.000 euro

De Europese Commissie trekt 700.000 euro uit voor humanitaire steun aan kwetsbare vluchtelingen en migranten die aan de grens van Belarus zijn gestrand. Twee ton is als noodhulp al gestort in de kas van de koepelorganisatie van nationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC). Hierdoor kan het Rode Kruis in Belarus direct broodnodige zaken als voedsel, dekens, EHBO-dozen en hygiëneproducten aanschaffen, aldus het dagelijks EU-bestuur. De commissie is daarnaast in gesprek met humanitaire hulporganisaties over de besteding van nog eens 500.000 euro. <

Frans homopaar krijgt geen geboortepremie

Twee getrouwde mannen zijn er in Frankrijk niet in geslaagd een geboortepremie voor hun zoon af te dwingen. De baby kwam in de Verenigde Staten ter wereld dankzij een draagmoeder. Een rechter in Mulhouse oordeelde dat de vaders wel kinderbijslag krijgen maar niet die eenmalige premie. Om daarvoor in aanmerking te komen moet volgens de wet bij de ontvangers sprake zijn van een zwangerschap. <

Prikkeldraad langs grens van Estland en Rusland

Estland heeft 1700 reservisten opgeroepen voor een onaangekondigde militaire oefening. Deel daarvan is het plaatsen van prikkeldraad langs de veertig kilometer lange grens met Rusland. In tegenstelling tot de twee andere Baltische EU-landen Letland en Litouwen deelt Estland geen grens met Belarus. <

Slachtoffers bij conflict Azerbeidzjan - Armenië

Aan de kant van Azerbeidzjan zijn zeven soldaten gedood en tien gewond geraakt bij militaire confrontaties aan de grens met Armenië, meldt het ministerie van Defensie in Bakoe. Armenië maakte melding van één omgekomen militair, 24 vermiste en dertien gevangengenomen soldaten. De spanning rond de omstreden regio Nagorno-Karabach liep de afgelopen dagen weer op na de zes weken durende oorlog van vorig jaar. <

beeld anp

41 maanden cel voor man die Capitool aanviel

De Amerikaan Jacob Chansley, die met hoorns op zijn hoofd, bontmuts en ontbloot bovenlijf in januari het parlementsgebouw Capitool in Washington bestormde, is veroordeeld tot 41 maanden cel. Dat is tien maanden minder dan de aanklagers hadden geëist. Met zijn opvallende verschijning werd Chansley een bekend symbool van de beruchte ‘aanval op de democratie’, melden Amerikaanse media. <

Veel doden in VS door medicijnen en drugs

Meer dan 100.000 Amerikanen zijn in een periode van twaalf maanden, die eindigde in april, overleden door een overdosis medicijnen of drugs, een absoluut record. Volgens onderzoekers van de overheid, die hun voorlopige bevindingen rapporteerden, is dat een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens The New York Times is het aantal doden door een overdosis in de VS sinds 2015 verdubbeld. <

VS: Rusland schendt godsdienstvrijheid

De Verenigde Staten hebben Rusland op een zwarte lijst gezet van landen die de godsdienstvrijheid ‘ernstig’ schenden. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, pleegt of tolereert Rusland, net als China en acht andere landen, ‘systematische, voortdurende en flagrante’ schendingen van de godsdienstvrijheid. Nigeria is geschrapt van de lijst. <

Zeker één dode door noodweer in Canada

Zeker één persoon is omgekomen door het noodweer in Canada. De westelijke provincie British Columbia, met onder meer de stad Vancouver, heeft twee dagen te maken gehad met stortregens. Daardoor zijn overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op een snelweg zo’n 160 kilometer ten noordoosten van Vancouver zijn auto’s geraakt door een modderstroom. Daarbij is zeker één dode gevallen. <

beeld anp

Uitzendkrachten krijgen meer werkzekerheid

Het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vaste werknemers bij bedrijven wordt verkleind. Dat staat in de nieuwe afspraken van de cao Uitzendkrachten waarover vakbonden FNV, CNV en De Unie overeenstemming hebben bereikt met branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU. Verder komt er meer werkzekerheid voor uitzendkrachten en wordt de pensioenopbouw verbeterd. Het onderhandelingsresultaat volgt op een jaar onderhandelen. <

Investeerder Elliott heeft belang in Ahold Delhaize

De activistische investeerder Elliott Management heeft een belang van meer dan 3 procent opgebouwd in supermarktconcern Ahold Delhaize. De Amerikaanse investeerder, geleid door miljardair Paul Singer, steunt het plan van Ahold om onlinewinkel bol.com deels naar de beurs te brengen. ‘We verwelkomen een constructieve dialoog met al onze aandeelhouders en waarderen hun inbreng’, zei een woordvoerder van Ahold tegen financieel persbureau Bloomberg. <

Haagse uitzendbureaus sjoemelen met valse ID’s

Een zevental Haagse uitzendbureaus sjoemelt waarschijnlijk op grote schaal met valse identiteitsdocumenten. Niet-Europeanen, veelal Georgiërs, zouden op basis van valse of vervalste Griekse ID-kaarten aan het werk zijn gezet. <

Tesla in beroep tegen schadevergoeding

Tesla gaat in beroep tegen een beslissing van een Amerikaanse jury in San Francisco. Die bepaalde dat de autofabrikant de zwarte voormalige werknemer Owen Diaz een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) moet betalen omdat hij bij Tesla te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Volgens Tesla is het bedrag buitensporig hoog en ‘zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving’. <

‘Hogere schade door bankhelpdeskfraude’

Criminelen maken dit jaar meer geld buit door zich voor te doen als de helpdesk van een bank. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Oplichters proberen klanten te verleiden om zelf geld over te maken naar een rekeningnummer van hen of van een zogeheten geldezel. Dat is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten. De fraude is geavanceerd en klanten zien ook het ‘echte nummer’ van de bank in hun telefoon staan. <

UEFA verlaagt straf voor wangedrag fans

De UEFA heeft de straf die de Hongaarse voetbalbond afgelopen zomer tijdens het Europees kampioenschap kreeg, teruggedraaid. Het nationale elftal van dat land moet nu twee wedstrijden zonder fans spelen, terwijl dat er eerst drie waren. De boete van 100.000 euro blijft wel overeind staan. Hongaarse supporters misdroegen zich op het EK in het groepsduel met Frankrijk (1-1). <

Profclubs gruwelen van spelen zonder publiek

Profclubs gruwelen bij het idee om tot minimaal 4 december zonder publiek te voetballen. ‘Een lege Kuip, een doemscenario voor alle supporters en ook de club moet er niet aan denken’, laat Feyenoord weten. ‘Helaas is het de komende drie weken wel tweemaal de realiteit.’ <

beeld anp

Kritische boodschappen op WK-outfit Denen

De Deense voetbalploeg zal op het WK in Qatar trainingskleding dragen met daarop boodschappen over de mensenrechten. Twee sponsors van de Deense bond stellen hun ruimte voor de logo’s daarvoor beschikbaar. ‘We zijn altijd kritisch geweest over het WK in Qatar en willen nu de kritische dialoog verder intensiveren’, zei voorzitter Jakob Jensen van de Deense voetbalbond. <