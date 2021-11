Vuurwerkbranche begint met bevoorraden winkels

Terwijl het kabinet nog niet besloten heeft of er wel of niet een vuurwerkverbod komt, zijn de vuurwerkleveranciers al begonnen met het bevoorraden van de winkels.

Rotterdam

De distributie kan niet langer wachten, verklaart Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). De vuurwerkbranche begint normaal rond 1 november met de bevoorrading. ‘De winkels willen beginnen met uitpakken, anders lukt het ze niet om op tijd klaar te zijn voor de vuurwerkverkoop.’

Demissionair premier Mark Rutte zei woensdag dat er nog geen beslissing over een vuurwerkverbod is genomen, maar dat het demissionaire kabinet ‘mogelijk deze week maar in ieder geval zo snel mogelijk’ een keuze maakt. ‘Mocht het zover komen, dan geldt er uiteraard financiële compensatie voor de sector’, zei Rutte.

Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd of er net als vorig jaar een vuurwerkverbod nodig is om de zorg te ontla..

