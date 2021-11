Na stikstofcrisis dreigt er een watercrisis

Utrecht

Minder dan één op de vijf (17 procent) van de onderzochte sloten, grachten, beekjes, vijvers en vennen is van goede kwaliteit. Meer dan 80 procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. ‘We koersen af op een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis’, stelt Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu. In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit. ‘We hebben nog maar vijf jaar te gaan om die doelstellingen te halen’, zegt Van Tilburg. ‘Vervuilende stoffen die in het water terechtkomen, haal je er bovendien niet een-twee-drie uit.’

uit eigen land

De belangrijkste bronnen van vervuiling die volgens Natuur & Mil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .