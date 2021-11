TeamAlert waarschuwt voor lachgas. ‘Word geen clown in het verkeer’

‘Een ludieke actie’ noemt TeamAlert, een organisatie die zich inzet om het aantal verkeersongevallen onder jongeren te verminderen, het plan om jongerenvoorlichters verkleed als clowns in gesprek te laten gaan met jeugd over lachgasgebruik in het verkeer. De actie is onderdeel van de campagne ‘Rij Ballonvrij’, die in 2020 begon en donderdag een vervolg krijgt met de slogan ‘word geen clown in het verkeer’.

Lachgasgebruik in het verkeer komt steeds vaker voor in Nederland. Vorig jaar registreerde de politie bijna drieduizend verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat de auto voor veel jongeren de ideale plek is om ‘een ballonnetje’ te gebruiken. Ze vinden de auto comfortabel en ervaren daar veel privacy. Door lachgas te gebruiken in de auto, wordt het reactie- en inschattingsvermogen van de bestuurder sterk beïnvloed. ‘Levensgevaarlijk’, volgens TeamAlert. Wie onder invloed van lachgas een auto bestuurt en op heterdaad wordt betrapt, wordt beboet of raakt z’n rijbewijs kwijt.

