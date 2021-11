‘Zitting over Mallorca frustrerend’

De eerste openbare inleidende zitting over de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman (27) is onbevredigend verlopen voor de nabestaanden van het slachtoffer uit Waddinxveen. Frustrerend noemde hun advocaat Edwin Bosch het woensdag in de wandelgangen van de rechtbank in Lelystad.

Lelystad

De ouders van Carlo Heuvelman en zijn vriendin volgden de zitting via een livestream in een ander gebouw van de rechtbank Midden-Nederland. Bosch hield de hele dag contact met ze. ‘Het is is voor hen een teleurstellende ervaring geworden. Alle verdachten zeggen dat ze hun medewerking verlenen aan het onderzoek, maar niemand heeft met zijn vingers aan Carlo gezeten. En dat kan niet’, zei Bosch in gesprek met Omroep West en het ANP.

Heuvelman werd op 14 juli rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Hij overleed op 18 juli aan zijn verwondingen. ‘Dat is niet onder woorden te brengen en dat kunnen cliënten ook niet’, aldus de a..

