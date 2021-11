Grapperhaus grijpt in na suïcide van undercover

Den Haag

De commissie-Brouwer concludeert dat er een verband is tussen deze zelfdoding en het werk van de agent. De minister noemt de bevindingen ‘ontluisterend’. ‘Dit mag nooit meer gebeuren’, zegt Grapperhaus. De infiltrant werkte tot zijn dood in april onder zware en risicovolle omstandigheden. Hij had zijn intrek genomen in de woning naast die van Joop M. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van grootschalige cocaïnehandel en witwassen.

De undercoveragent moest zich voordoen als joviale buurman, maar kwam klem te zitten. Waarschuwingen en signalen dat het niet goed met hem ging, werden maar beperkt opgepakt. Hierdoor werd niet of onvoldoende ingegrepen. ‘De korpschef en ik vinden dat niet acceptabel’, aldus Grapperhaus. <