Oudejaarsconference Weijers geschrapt

Hilversum

Guido Weijers geeft dit jaar geen oudejaarsconference. De cabaretier stopt met zijn voorbereidingen vanwege de onzekerheid rondom de actuele coronasituatie, schrijft hij op sociale media. ‘De onzekerheid rondom covid gooit roet in het eten. Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er honderd procent voor gaan of helemaal niet’, aldus Weijers. De show zou op oudejaarsavond te zien zijn op RTL 4. Volgens Weijers heeft de zender hem alle ruimte gegeven ‘om deze moeilijke beslissing te nemen’. RTL zendt in de plaats van Weijers nu de eindejaarsquiz De TV Kijker Van Het Jaar uit. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .