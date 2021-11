Testinfarct bij de GGD: alleen in Zeeland kunnen nog online afspraken gemaakt worden

‘Testen, testen, testen’ was het devies, om zicht te houden op de pandemie en besmettelijken uit het maatschappelijk verkeer te houden. Maar wie woensdagmorgen probeerde online een testafspraak te maken bij de overbelaste GGD, kon alleen nog in Zierikzee terecht – een dag later.

Testen is een belangrijke pijler van de pandemiebestrijding. ‘Daarmee valt of staat een heel groot deel van de hele corona-aanpak’, zei demissionair premier Mark Rutte deze maand nog. ‘Het belangrijkste is: blijf thuis bij klachten en laat je testen.’

Maar: dat lukt amper nog. ‘Geen testplaats gevonden’, was bij postcodes van Groningen tot Limburg de respons voor wie via www.coronatest.nl woensdagochtend een testafspraak probeerde te maken. Alleen in Zeeland was plek. Woensdagmiddag knalde het testafspraaksysteem er door een storing zelfs tijdelijk helemaal uit.

De afgelopen weken explodeerde de testvraag. Drie weken geleden werden er 280 duizend tests afgenomen, vorige week bijna 560 duizend. Maandag werd een nieuw dagrecord van ..

