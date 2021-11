CU-leider Segers liet formatiedocument in trein liggen: ‘Paar keer m’n hoofd tegen tafel geslagen’

Segers doet zijn bekentenis woensdag op Twitter. 'Het stomste wat je kan overkomen', zegt Segers. 'Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry..'

Tegenover de media in Den Haag zegt Segers dat hij 'ongeveer drie weken geleden' in zijn tast keek en zag dat de stukken er niet meer in zaten. Hij zei te hopen dat een schoonmaker de stukken zou vinden en inleveren, vertelde hij aan onder meer Hart van Nederland. Volgens Segers was het 'heel stom'. 'Ik heb een paar keer m'n hoofd tegen de tafel geslagen.' Segers stelt dat het stuk 'geen status' heeft in de formatie.

Informateur Johan Remkes noemt het stuk 'niet meer relevant'. 'Het heeft geen invloed op het proces. Dit had iedereen kunnen gebeuren.' Dat beaamt Mark Rutte, die het 'lullig' vindt dat een stuk op deze manier naar buiten komt. 'Dat soort dingen kunnen gebeuren. Er gaan in zo’n formatie ontzettend veel stukken rond, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt dit niets over het eindproduct.'

Reactie Johan Remkes op stuk dat in de trein was vergeten. “Snap de relevantie niet zo, stuk was een resultaat van twee partijen die aan elkaar gesnuffeld hadden. Mensen vergeten wel vaker wat in de trein.” @HartvNL pic.twitter.com/8hIEEvcYlf — Sam Hagens (@SamHvNL) November 17, 2021

PVV-leider Geert Wilders wil dat dat hele Kamer het stuk te zien krijgt 'met duiding van de informateurs'. Hij zal dit verzoek woensdag in de Tweede Kamer doen.

Het stuk werd gedeeld met de fracties van D66 en ChristenUnie, die met VVD en CDA over een nieuw kabinet onderhandelen. Opvallend aan het stuk is dat VVD en CDA tegemoetkomen aan plannen van D66, zoals ambitieuzer klimaatbeleid en het onderwijsplan 'rijke schooldag': een langere schooldag met aandacht voor huiswerkbegeleiding, sport en cultuur op één locatie.

