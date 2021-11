Afvalverwerkers willen dat makers en verkopers van luiers geld gaan bijdragen om die te kunnen recyclen. Nu verdwijnt nog een groot deel van de luiers in de verbrandingsoven. Volgens de branchevereniging van gemeentelijke afvalbedrijven NVRD is dat onnodig, omdat er wel een techniek is om dit afval te recyclen. Geld vanuit producenten zou de capaciteit daarvan moeten verhogen. <

Taakstraf voor baasje van hond die vrouw beet

Het baasje van twee agressieve honden is dinsdag veroordeeld tot 240 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Een van de honden beet vorig jaar december een 18-jarige vrouw in het gezicht, die daar grote littekens aan overhield. De 35-jarige Zoetermeerse kreeg ook een verbod om honden te houden. <

Man vast voor bedreigen van Rutte en De Jonge

Een 53-jarige man uit Katwijk zit vast voor het bedreigen van demissionair minister-president Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge. Hij is vrijdag aangehouden en blijft vastzitten tot zijn rechtszaak op 24 november, meldt het Openbaar Ministerie. <

Nog 136 Nederlanders ophalen uit Afghanistan

Er moeten nog 136 Nederlanders (dat is inclusief kerngezinsleden) in Afghanistan worden opgehaald. ‘Inzet is om hun overkomst de komende weken te faciliteren’, schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn nog meer Nederlanders in het land, maar zij willen niet worden gerepatrieerd. Dat heeft vaak te maken met familieomstandigheden. <

Rinnooy Kan onderzoekt beïnvloeding zaak-Poch

Alexander Rinnooy Kan gaat onderzoek doen naar vermeende beïnvloeding vanuit het Koninklijk Huis in de zaak rond Julio Poch. De Tweede Kamer had om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Het moet voor 1 juni volgend jaar klaar zijn, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Kamer. De oud-piloot Poch werd in 2009 aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens de dictatuur van Jorge Videla. <

Opsporing Verzocht heeft aandacht voor wolf

De politie vroeg dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht hulp van de kijkers in de zoektocht naar de schutter die een wolf doodschoot. Het dier werd op 1 oktober dit jaar door een voorbijganger gevonden en na onderzoek bleek dat hij was neergeschoten. Dit is strafbaar aangezien de wolf een beschermde diersoort is. <

‘Brand in huis Rotterdam is aangestoken’

Een pand met een beneden- en bovenwoning in de Kamperfoeliestraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen en beelden. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn twee bewoners door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. <

Spoedtest.nl mag geen testen meer uitvoeren

Spoedtest.nl mag voorlopig geen toegangstesten meer uitvoeren en kan geen uitslagen meer verstrekken. Het bedrijf is afgesloten van de systemen achter de app CoronaCheck, nadat het ministerie van Volksgezondheid aangifte heeft gedaan. Het bedrijf zou valse vaccinatiebewijzen hebben verstrekt. Die QR-codes zijn eeuwig geldig, in tegenstelling tot de negatieve tests waarmee mensen 24 uur lang toegang krijgen tot onder meer cafés, restaurants en musea. <

Inspectie vindt tien illegale bouwvakkers

Tijdens een controle van de Inspectie SZW op meerdere bouwplaatsen in Rotterdam zijn tien personen aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Zij werkten daar zonder zogenoemde tewerkstellingsvergunning, die hun werkgever moet regelen. De bouwvakkers zijn meegenomen door de politie voor verhoor. De opdrachtgever van de bouwprojecten kan een boete van 8000 euro per persoon verwachten. <

Celstraffen geëist voor seks met minderjarige

Tegen twee mannen die in 2019 betaalde seks hebben gehad met een minderjarig meisje zijn dinsdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch deels voorwaardelijke celstraffen geëist van vier maanden en een maand en voor beiden werkstraffen van 240 uur. De komende dagen staan nog vijftien klanten van het destijds 16-jarige meisje uit Valkenswaard terecht. De eerste verdachten die moesten voorkomen voor ontucht, zeggen dat ze niet in de gaten hadden dat ze met een minderjarige te maken hadden. <

Noordrijn-Westfalen weert ongevaccineerden

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is overstag en gaat ongevaccineerden weren uit onder meer restaurants en voetbalstadions. De regering van de aan Nederland grenzende regio, met de meeste inwoners van alle Duitse deelstaten, wil daarmee het stijgend aantal coronabesmettingen indammen. <

Ziekenhuizen Oostenrijk stellen triageteam samen

Door de massale toestroom van coronazieken bereiden de klinieken in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg een selectie van patiënten voor. Ze zijn bezig met de samenstelling van een zogenoemd triageteam, dat bekijkt wie wel of niet intensieve zorg krijgt. Volgens de ziekenhuizen kan binnenkort een behandeling volgens de geldende normen niet meer worden gegarandeerd, als er niets wordt gedaan. <

Duitse partijen: volgende week regeerakkoord

De drie partijen in Duitsland die onderhandelen over een nieuwe regering willen volgende week een regeerakkoord presenteren. Hooggeplaatste partijfunctionarissen melden dat de gesprekken in Berlijn voorspoedig verlopen. De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP praten sinds oktober formeel over de vorming van een coalitie. <

EU-hof: vervolg helpers asielzoekers niet

Hongarije mag personen of organisaties die vluchtelingen en migranten bijstaan bij het indienen van een asielaanvraag niet vervolgen, stelt het Europees Hof van Justitie. Het EU-land heeft het helpen van asielzoekers in 2018 met een nieuwe wet strafbaar gemaakt, maar de Europese rechter oordeelt dat die maatregel Europese asielwetgeving schendt. <

Frankrijk ontruimt groot migrantenkamp

De Franse politie heeft dinsdag bij Duinkerken een kamp ontruimd van ongeveer duizend migranten die hopen de oversteek naar Engeland te kunnen maken. De actie volgt op spanningen tussen Londen en Parijs over het toenemende migrantenverkeer in het Kanaal. Afgelopen donderdag staken 1185 migranten in kleine bootjes het Kanaal over naar het Verenigd Koninkrijk, een dagrecord. <

Politie arresteert leden ‘Ndrangheta-maffia

De Italiaanse politie heeft zo’n honderd leden van ‘Ndrangheta opgepakt, een van de grootste en machtigste criminele organisaties van Europa. De aanhoudingen vonden plaats tijdens gecoördineerde invallen in Milaan, Florence, Livorno en Reggio Calabria. De leden worden verdacht van onder meer lidmaatschap van een maffiaorganisatie, afpersing, illegaal wapenbezit, witwassen van geld, belastingfraude, corruptie en drugshandel. <

Armenië meldt doden bij grensconflict

Armenië meldt dat er dinsdag vijftien doden zijn gevallen onder de eigen troepen in nieuwe gevechten bij de grens met buurland Azerbeidzjan. De doden en gewonden vielen bij gevechten die volgden op een aanval van strijdkrachten uit Azerbeidzjan, maakte het Armeense ministerie van Defensie bekend. Twaalf Armeense soldaten zijn door Azerbeidjan gevangen genomen. <

Aantal rokers blijft in hele wereld dalen

Het aantal rokers wereldwijd blijft gestaag dalen. Vorig jaar staken 1,3 miljard mensen geregeld een sigaret op, terwijl dat er in 2018 nog 1,32 miljard waren, constateert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. Het aantal valt naar verwachting terug naar 1,27 miljard in 2025. Daarmee zou het aantal tabaksgebruikers in zeven jaar tijd met 50 miljoen zijn verminderd terwijl de wereldbevolking groeit. <

Rusland bevestigt test met antisatellietwapen

Rusland heeft bevestigd dat het een succesvolle test heeft uitgevoerd met een antisatellietwapen, meldt het Russische persbureau RIA. De Verenigde Staten claimden eerder al dat de Russen maandag een van hun eigen satellieten hadden opgeblazen. De VS omschreven de actie als ‘gevaarlijk en onverantwoordelijk’. <

Vier dagen rouw om dood van De Klerk

Zuid-Afrika gaat woensdag vanaf zonsondergang vier dagen in rouw ter ere van de overleden oud-president Frederik Willem de Klerk. Het laatste staatshoofd in de tijd van apartheid overleed donderdag op 85-jarige leeftijd aan kanker. De vlag op overheidsgebouwen hangt halfstok gedurende de rouwperiode, maakte het kantoor van president Cyril Ramaphosa bekend. <

Ook Pfizer deelt patent met arme landen

Ook farmaceut Pfizer deelt de patenten voor zijn nieuwe coronapil, zodat anderen die pil goedkoop kunnen produceren voor arme landen. Concurrent Merck deed dat eerder al. De twee bedrijven hebben een deal gesloten met de zogeheten Medicines Patent Pool. Dat is een internationale organisatie die door de Verenigde Naties wordt gesteund. Pfizer krijgt geen vergoeding voor de anti-covid-pil zolang de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties het coronavirus beschouwt als een noodtoestand. <

Reisorganisaties willen ‘betrouwbare adviezen’

Tientallen reisorganisaties pleitten dinsdag in de rechtbank in Den Haag voor ‘betrouwbare reisadviezen’ in een kort geding tegen de Nederlandse overheid. Volgens hen geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nu onjuiste reisadviezen af als het gaat om de coronapandemie. Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak lager is. <

Vattenfall heeft wens tot subsidievrij zonnepark

Energiebedrijf Vattenfall wil een subsidievrij zonnepark gaan bouwen in Almere. Het zou het eerste zonnepark op land zijn in Nederland waarbij geen gebruik wordt gemaakt van overheidsgeld. Vattenfall bouwt ook al het eerste subsidievrije windmolenpark op zee. <

Meer verpakkingen in Nederland gerecycled

Het recyclepercentage voor verpakkingen in Nederland is opnieuw gestegen in het coronajaar 2020. Doordat Nederlanders vooral thuis consumeerden en er veel meer online werd besteld kwam dat percentage uit op 82 procent. Nederland behoort daarmee tot de koplopers van Europa. <