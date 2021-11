Virusziekte onder merels lijkt voorbij

Zeist

Het Usutu-virus, waaraan heel veel merels zijn bezweken, lijkt te zijn verdwenen uit Nederland. In 2021 is nog geen enkele merel gevonden die het virus onder de leden had. Het Usutu-virus dook in 2016 voor het eerst op en breidde zich uit over heel Nederland. Het virus heeft grote invloed gehad op de aantallen merels in Nederland, aldus Vogelbescherming Nederland. De merelpopulatie is zich sinds 2019 enigszins aan het herstellen. <

