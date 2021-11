Geboortepiek verwacht in 2021

2021 kan een topjaar worden in het aantal geboorten van de afgelopen tien jaar, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Het is geen babyboom, maar wel een substantiële stijging’, concludeert CBS-socioloog Tanja Traag.

Den Haag

In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er namelijk 6800 kinderen méér bij, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, becijferde het CBS op basis van voorlopige ramingen. De dataverzamelaar verwacht daarom dat het totale aantal geboorten dit jaar – op basis van nu beschikbare informatie – uit zal komen op zo’n 180.000. En dat is een trendbreuk: afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren en schommelde het totaal rond de 170.000.

corona-effect

Volgens Traag wordt in de geboortegolf van de eerste negen maanden dit jaar ‘een klein corona-effect’ zichtbaar. Ze wijst erop dat de toename van baby’s vooral zichtbaar is onder de groep vrouwen van boven de dertig. ‘Dat is niet onverwacht..

