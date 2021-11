Garrelsweer weet weer: de bodem houdt zich niet stil. ‘Je went er zo langzamerhand aan’

Garrelsweer

‘Dat was er dus weer een’, zegt Sikko Dijkema (54) gelaten, terwijl hij geroutineerd de zijgevel van zijn huis aan de Stadsweg inspecteert. ‘Deze muur staat helemaal bol. Zie je die stenen daarboven? Die worden gewoon naar buiten gedrukt.’ In het voegwerk dat na een eerdere beving al eens hersteld werd, zijn nieuwe barsten zichtbaar. ‘Je went er zo langzamerhand aan.’

Een kracht van 3,2 op de schaal van Richter had de aardbeving van maandagnacht bij Garrelsweer, een dorpje drie kilometer onder Loppersum. Het was daarmee de zwaarste beving in ruim twee jaar tijd. Het drukt de regio nogmaals met de neus op de feiten: de gaswinning mag dan snel gestaakt worden, de ellende is nog niet voorbij.

Rond de middag waren er al honder..

