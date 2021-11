Kleine Amal in Madurodam

Little Amal is in Nederland. De metershoge pop, die een Syrisch vluchtelingenmeisje verbeeldt, vraagt aandacht voor kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. De pop maakt een reis van 8000 kilometer en deed maandag Madurodam aan. Het kunstproject blijft de komende dagen te zien in Den Haag; Amal is daar speciaal voor de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare. <