Minister wil nieuwbouw niet vastleggen in wet

Demissionair minister Kajsa Ollongren, die over woonbeleid gaat, is niet van plan om in wetgeving vast te leggen hoeveel woningen er jaarlijks moeten worden bij gebouwd. Volgens haar staat de hoofddoelstelling om in 2030 zeker 900.000 woningen erbij te hebben, wel in de begroting. Maar het is in haar ogen niet nodig het pad ernaartoe vast te leggen, zei ze maandag tijdens een debat. <