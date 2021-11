Christelijke leiders schrijven open brief over ritueel misbruik: ‘Koppel onderzoek los van justitie’

ChristenUnie en SGP missen de aandacht voor ‘echt onafhankelijk onderzoek’ naar georganiseerd sadistisch en ritueel misbruik. Dat betogen 22 voorgangers en christelijke leiders in een open brief.

Den Haag

De brief is een initiatief van emeritus voorganger Gerard van der Schee, die geregeld contact heeft met slachtoffers van sadistisch en ritueel geweld. Het schrijven is onder anderen ondertekend door oud-EO-medewerker en voorganger Wim Grandia, baptistenvoorganger Orlando Bottenbley en orthopedagoog Bert Reinds.

Het journalistieke onderzoeksprogramma Argos zette sadistisch en ritueel misbruik in juni vorig jaar in een radiouitzending op de kaart. De journalisten onderzochten 140 verhalen van slachtoffers, waarin overlappingen werden gevonden. Het gaat om verhalen over stelselmatige marteling en seksuele uitbuiting van kinderen in netwerken, waarbij vaak kinderporno wordt vervaardigd.

De uitzending leidde ertoe dat ..

