Hoe ga je in gesprek als je vermoedt dat een kind wordt mishandeld? ‘Beschuldig de ouders niet meteen’

In bijna iedere klas zit een kind dat thuis wordt mishandeld. Maar het is lastig om kindermishandeling in je omgeving te herkennen. Volgens Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut rust er een groot taboe op.

Waar hebben we het over bij het woord ‘kindermishandeling’?

‘Het is een brede term, waar veel onder valt. Denk aan lichamelijke mishandeling zoals slaan. Maar ook geestelijke mishandeling, zoals je kind een ‘rotkind’ noemen, is een vorm van kindermishandeling. Andere voorbeelden zijn seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing, waarbij een ouder totaal niet bereikbaar en beschikbaar is voor het kind. Of lichamelijke verwaarlozing, zoals een kind dat op slippers door de sneeuw moet lopen.

Samenvattend gaat het over alles wat mensen, van wie kinderen afhankelijk zijn, doen of nalaten, waarmee ze de veiligheid en ontwikkeling van een kind schaden.’

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?

‘In 2017 ging het om 90.000 tot 1..

