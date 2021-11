Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd Koninkrijk en wordt volledig Brits

Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Het bedrijf blijft ook gewoon in Nederland aanwezig. Een aantal banen zal overgaan naar het Verenigd Koninkrijk.

Topman Ben van Beurden belooft dat Shell, ondanks de beoogde verhuizing, sterk verbonden blijft met Nederland. Dan gaat het volgens hem vooral om de rol van Shell in de energietransitie. ‘Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.’

Volgens Shell zullen Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Een aantal leidinggevenden gaat in het kielzog van het duo mee. Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als Amsterdam.

Shell benadrukt dat de beoogde verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland. ‘Shell blijft ook in Nederland een grote speler’, benadrukt Marjan van Loon, die aan het hoofd van Shell in Nederland staat.