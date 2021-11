Arrestaties bij intocht Sint Breda

De politie in Breda heeft zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas elf mensen aangehouden wegens het negeren van bevelen van agenten. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uiteindelijk wordt één persoon vervolgd, zei een woordvoerder van de politie.

Breda

De aangehouden mensen ageerden tegen betogers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die bij Park Valkenberg demonstreerden tegen de aanwezigheid van grijze pieten. De politie had de elf tegendemonstranten meermaals gevraagd te vertrekken, maar omdat ze hier geen gehoor aan gaven, werden ze opgepakt. ‘Ondanks de terechte aanhoudingen was een straf niet passend. Alleen één persoon heeft strafbaar gehandeld wegens het negeren van een bevel’, aldus de woordvoerder.

KOZP voerde actie omdat de betogers grijze pieten toch nog racistisch vinden en spreekt van een schijnoplossing. De organisatie van het sinterklaasfeest in Breda houdt echter vast aan deze kleur om de pieten onherkenbaar te houden, liet een woordvoerder eerder weten. De betogers had..

