Rabbijn naar Duitse oorlogsbegraafplaats

Ysselsteyn

Een jaar geleden liet opperrabbijn Binyomin Jacobs nog zijn intense afkeuring blijken van deze ‘Volkstrauertag’ in Ysselsteyn. Die vindt elk jaar in november plaats. Destijds noemde Jacobs de begraafplaats in een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) nog ‘een vergaarbak van onder meer SS-tuig, collaborateurs, en Nederlandse SD’ers’. Zondag hield diezelfde opperrabbijn er een toespraak, samen met president Piet Hein Donner van de Oorlogsgravenstichting.

‘Daags na de publicatie in het NIW werd ik uitgenodigd om eens in Ysselsteyn te komen kijken. Ik ben er samen met journalist Hans Knoop heen gegaan. ..

