Kinderprijs naar Indiase afvalscheiders

Den Haag

De prijs is in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt door kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won. De Kindervredesprijs is een initiatief van kinderrechtenorganisatie KidsRights. De uitreiking van de kinderprijs werd bijgewoond door onder meer demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en Benyam Mezmur van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

Delhi is een van de meest vervuilde steden op aarde. De broers Agarwal hebben veel te maken gehad met het afval in hun stad en besloten zelf vuilnis te gaan ophalen en scheiden. Hun organisatie One Step Greener begon met het verwerken van afval van vijftien woningen, maar nu doen de broers dit voor duizend huishoudens, scholen en kant..

