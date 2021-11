Moeite met Engels bij dyslexie

Steeds meer studenten met dyslexie weten hun weg te vinden naar het hoger onderwijs. Taalwetenschapper Liset Rouweler deed onderzoek naar deze groep studenten. ‘Ze presteren met name slechter in het Engels.’

Groningen

Dyslexie, deels een erfelijk probleem, komt voor in de familie van taalwetenschapper Liset Rouweler. Ze promoveert donderdag op de impact die deze stoornis heeft op mensen die studeren aan een hogeschool of universiteit.

‘De meeste studenten lezen en schrijven zonder daar bewust bij na te denken. Studenten met dyslexie lopen tegen problemen aan tijdens hun studie in het hoger onderwijs, waar geletterdheid geldt als een essentiële eigenschap’, zegt Rouweler. ‘Dyslexie kenmerkt zich door een probleem met het aanleren of vlot toepassen van het lezen of spellen van woorden.’ Geschat wordt dat zo’n 5 procent van de studenten dyslexie heeft. ‘De stoornis uit zich bij iedereen anders. De een heeft meer moeite met lezen, de ander m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .