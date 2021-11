Afsluiting van turbulente Week van het Leven: Afschaffing slavernij inspireert tijdens Mars voor het Leven

Een turbulente Week van het Leven is zaterdag in Den Haag afgesloten met de 29e Mars voor het Leven. ’De slavernij is ook afgeschaft, al hadden veel mensen dat niet verwacht. Met abortus kan dat dus ook gebeuren.’

Den Haag

Stil zijn lukt de meeste deelnemers van de Mars voor het Leven wel, maar als de Hofvijver in het vizier komt, worden er heel wat smartphones tevoorschijn getoverd om het Torentje op de foto te zetten. Niet iedereen komt nu eenmaal dagelijks in de Hofstad. Sommigen zaten zaterdagmorgen al vroeg in de trein. Zoals Jouke Luxema en Jan Kiewiet, die helemaal uit Groningen komen. Luxema draagt een keppeltje, maar is niet Joods. ‘Ik ben een christen die zich aan de Joodse tradities houdt. Ik moest daarom vandaag de samenkomst missen, maar in de hele Bijbel gaat het over het leven, dus ik moest hierbij zijn.’

Luxema en Kiewiet zijn twee van de vijfhonderd deelnemers aan de Mars. Het hadden er veel meer kunnen zijn, maar vanwege corona mog..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .