De jeugd van toen: Het succes van de zondagsschool

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 5: naar de zondagsschool.

(beeld nd)

De Jachin Boazkerk is het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Singel in Urk. De naam van de kerk verwijst naar de tempelbouw van koning Salomo. Volgens het bijbelboek 1 Koningen richtte Salomo twee pilaren op in de voorhof van de tempel: ‘En den rechter pilaar opgericht hebbende, zoo noemde hij zijnen naam Jachin, en den linker pilaar opgericht hebbende, zoo noemde hij zijnen naam Boaz’ (Statenvertaling).

In de tijd dat de Statenvertaling nog op de meeste kansels lag en de gereformeerde zuil recht overeind stond, was de naam Jachin (‘Hij zal bevestigen, schragen’) wijder bekend dan Urk en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Jachin, de pilaar uit de tempel, was de naam van de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging. Ze werd opger..

