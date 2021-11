In de jongste stad van Nederland zijn bijna alle scholen verouderd

Almere kent veertien middelbare scholen, 75 basisscholen en drie scholen voor speciaal onderwijs. Renovatie of vervanging is een hele kluif voor de gemeente en bovendien hartstikke duur.

Rector Huub Nelis van school De Meergronden in Almere in een van de gangen van het verouderde gebouw met kapot glas in de deuren.Â

Almere

Het ziet er een beetje uit als een kapsalon uit Ja zuster, nee zuster, het lokaal uiterlijke verzorging van scholen-gemeenschap De Meergronden in Almere Haven. De grote wasbakken, tegels in verschillende grijstinten en dozen van ouderwetse föhns zijn typerend voor de algehele staat van dit schoolgebouw: verouderd.

Dit was de eerste middelbare school van de stad, vertelt rector Huub Nelis (53). ‘Na het eerste jaar was er in 1979 niet meer alleen klas 1A en 1B, maar zelfs 1Z.’ De school groeide uit zijn voegen, tikte qua leerlingenaantal de 2.200 aan en werd in de jaren daarna voorzien van aan- en bijgebouwen. Gerenoveerd werd er nauwelijks. ‘En dat terwijl de architect van deze school destijds te horen kreeg dat hij de school voor vi..

