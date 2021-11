De gemeente Rotterdam heeft de vuurwerkshows van komende jaarwisseling geschrapt, omdat niet duidelijk is wat voor coronamaatregelen dan van kracht zijn. In een brief schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb dat er daarom niet verder kan worden gegaan met de voorbereidingen. <

Nederlander wordt bevelhebber VN-missie

De Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen wordt de militaire commandant van de VN-missie Minusma in Mali. Hij zal de troepenmacht zeker een jaar gaan leiden, meldt demissionair minister Henk Kamp (Defensie) aan de Tweede Kamer. Matthijssen neemt het bevel over van de Senegalese generaal Ndiaye die tijdelijk het bevel voerde. <

100 miljoen nodig voor opleiden jong personeel

Om jonge nieuwe ambtenaren aan te trekken en op te leiden is 100 miljoen euro nodig. Dat stelt de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), die de noodklok luidt over een gebrek aan ‘kennis en kunde’ in de ambtenarensector. De CMHF heeft een ‘alarmbrief’ geschreven aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. <

Bommenwerpers uit Rusland onderschept

Belgische F-16’s belast met de bewaking van het Nederlandse luchtruim hebben vrijdag twee Russische TU-160 bommenwerpers onderschept boven de Noordzee. De Russische toestellen vlogen richting het luchtruim waar Nederland verantwoordelijk voor is, maar bleven in het gebied van het Verenigd Koninkrijk. <

Akkoord over cao umc’s, staking van de baan

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het donderdag eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de universitaire ziekenhuizen (umc’s). Dat betekent dat een derde stakingsdag die voor donderdag 25 november stond gepland niet doorgaat. In de nieuwe cao komt er structureel meer loon bij en zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk, melden de bonden. <

Drie arrestaties na vervalsing QR-codes

De politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden die worden verdacht van het aanmaken van valse QR-codes bij een GGD-locatie in de regio Kennemerland. Volgens RTL Nieuws zijn er door de fraude tienduizenden valse QR-codes in omloop gebracht, maar het OM wil over de omvang van de zaak vooralsnog niets zeggen. ‘Die moet blijken uit onderzoek’, aldus een woordvoerder. <

Broekers-Knol in gesprek over Heumensoord

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaat maandag in gesprek met het College voor de Rechten van de Mens en de nationale ombudsman Reinier van Zutphen over de situatie in de noodopvang van asielzoekers in het Gelderse Heumensoord. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) schuift daarbij ook aan. Voorzitter van het college Jacobine Geel en Van Zutphen vinden dat er snel een betere oplossing moet komen omdat de omstandigheden waarin deze mensen moeten leven volgens hen onder de maat zijn. <

Deel gestrande toeristen moet op Sardinië blijven

Een deel van de Nederlandse toeristen die vastzitten op Sardinië na een corona-uitbraak in de groep, moet nog zeker een week op het Italiaanse eiland blijven. Ze kregen vrijdag een positieve PCR-testuitslag. Het gaat om vijftien mensen, zegt René van der Pluijm, lid van het reisgezelschap. De andere leden van het 35-koppig gezelschap keren vandaag terug naar Nederland. <

Cybercrime bedreigt deel medische apparaten

De beveiliging in Nederland van ruim 2000 medische apparaten, zoals ventilatiesystemen, bloeddrukmeters en infuuspompen, is kwetsbaar. Dat meldt het expertisecentrum voor cyberbeveiliging in de zorg, Z-CERT. Kwaadwillenden kunnen de apparaten mogelijk digitaal overnemen en uitzetten. Z-CERT adviseert zorginstanties leveranciers te raadplegen. <

Ontslag bij Veilig Thuis om ongewenst gedrag

In Amsterdam is een medewerker van Veilig Thuis, het meldcentrum voor huiselijk geweld, op staande voet ontslagen. De man heeft zich sinds 2017 grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van 37 vrouwelijke cliënten en oud-cliënten. Waaraan deze medewerker zich precies schuldig heeft gemaakt, kan uit oogpunt van privacy niet worden gedeeld. <

NRC: Brussel vernietigt interne correspondentie

De Europese Commissie maakt publieke controle op gevoelige en omstreden belastingafspraken tussen EU-landen onmogelijk. Dat schrijft NRC op basis van documenten die de krant doorgespeeld heeft gekregen van Der Spiegel. Uit die stukken zou naar voren komen dat de Europese Commissie op grote schaal correspondentie verwijdert, waardoor notulen van besloten vergaderingen, rapporten en andere interne documenten verdwijnen en burgers en andere buitenstaanders niet kunnen controleren hoe politieke besluitvorming tot stand is gekomen. <

1000 migranten steken Kanaal naar VK over

Ongeveer duizend migranten zijn donderdag in kleine bootjes het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk overgestoken, melden Britse media. Nog nooit eerder hebben zo veel migranten op één dag de levensgevaarlijke reis gemaakt. De omstandigheden op zee zijn nu relatief gunstig. <

Kremlin belooft dat gas blijft stromen naar EU

Rusland blijft gas naar Europa pompen en houdt zich aan de hoeveelheden die in contracten zijn vastgelegd. Rusland is en blijft een betrouwbare leverancier, beklemtoonde een regeringswoordvoerder. Hij zei dat nadat de leider van het buurland Belarus, president Aleksandr Loekasjenko, had gedreigd gaspijpleidingen te sluiten. Belarus ligt tussen Rusland en de Europese Unie in. <

Amerikaanse journalist krijgt cel in Myanmar

Een Amerikaan die werkt voor een website over onderdrukking in Myanmar is in Rangoon volgens zijn raadsman tot elf jaar cel veroordeeld wegens opruiing, schending van het verblijfsrecht in het land en deelname aan een illegale vereniging. Het vonnis is niet officieel bekendgemaakt. <

Biden en Xi bespreken relatie maandagavond

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping overleggen maandagavond (Amerikaanse tijd) per video over de relatie tussen de twee wereldmachten. Het gesprek gaat vooral over ‘manieren om verantwoordelijk om te gaan met de competitie tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China en manieren om samen te werken waar onze belangen bij elkaar komen’, meldt het Witte Huis. <

Tesla-topman Elon Musk verkoopt meer aandelen

Topman Elon Musk van de fabrikant van elektrische voertuigen Tesla heeft nog meer aandelen van het bedrijf verkocht. In totaal gaat het deze week om een bedrag van ongeveer 5,7 miljard dollar, omgerekend ongeveer 5 miljard euro. Op de beurs in New York ging de koers van Tesla deze week hard onderuit, waardoor tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verdampten. <

Ook leden CNV akkoord met cao supermarkten

Leden van vakbond CNV in de supermarkten en distributiecentra hebben met een kleine meerderheid ingestemd met een nieuwe cao. Eerder stemden al de leden van FNV met kleine meerderheid in met het eindbod van werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum. De bonden waren zelf ontevreden over dat eindbod, vooral vanwege de verlaging van de zondagstoeslagen. <

Moederbedrijf Janssen wil zich opsplitsen

Het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson & Johnson (J&J) wil zich opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Het bedrijf hoopt met de opsplitsing meer waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. J&J wil verdergaan als puur geneesmiddelenbedrijf, waaronder dochterbedrijf Janssen Pharma, en de consumententak met merken als Band-Aid, Petit Marseillais, Tylenol en Listerine op eigen benen zetten. <

‘Google storing was rond middaguur verholpen’

De storing bij enkele diensten voor zakelijke gebruikers van Google is verholpen. Dat laat het bedrijf weten. Sommige klanten in Nederland en andere Europese landen konden vrijdag tijdelijk geen gebruik maken van Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Meet en Google Groups. Google zegt dat de storing vrijdag rond 10.30 uur begon en rond het middaguur was verholpen. <

Horecaondernemers voelen concurrentie GGD

Een groot deel van de horecaondernemers vreest dat potentiële werknemers de branche niet langer zien staan. Waar werk in een café of restaurant voor de coronacrisis vaak nog een aantrekkelijke bijbaan was voor jongeren, moet de branche nu onder andere concurreren met de GGD. Die betaalt fors meer voor bijvoorbeeld werk in een coronateststraat. Volgens onderzoek van ABN Amro leeft bij 44 procent van de ondernemers in de horeca de angst dat werkzoekenden liever in een andere bedrijfstak gaan werken. <

KPMG aangeklaagd voor slecht accountantswerk

Het accountantsbureau van KPMG in de Golfregio wordt aangeklaagd voor zijn rol in de ondergang van de investeerder Abraaj Group uit Dubai. Het bedrijf zou de boekhouding slecht hebben gecontroleerd waardoor ‘onregelmatigheden’ niet werden vastgesteld. Daarmee zou KPMG zijn zorgplicht hebben geschonden. De aanklagers eisen dat het accountantskantoor zeker 600 miljoen dollar betaalt, omgerekend 524 miljoen euro. <

Onderzoek ACM naar werking grondmarkt

De Autoriteit Consument en Markt gaat de werking van de Nederlandse grondmarkt onderzoeken. Mogelijk hebben bepaalde grote partijen te veel macht als het gaat om grondposities. Ook noemt de toezichthouder het opmerkelijk dat, zeker in tijden van schaarste, verschillende stukken grond die eerder zijn aangekocht nog altijd niet worden bebouwd. <

Achmea haalt 380 miljoen uit reserves

Verzekeraar Achmea haalt circa 380 miljoen euro uit zijn reserves om de premie voor de basiszorgverzekering niet te hard te laten stijgen. Daarmee draagt Achmea naar eigen zeggen bij aan de betaalbaarheid van de zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO, die later op vrijdag hun premies voor volgend jaar bekendmaakten. <

CBS: ook in oktober weinig faillissementen

Het aantal faillissementen lag ook in de maand oktober historisch laag, ondanks de stopzetting van de generieke coronasteun van het kabinet sinds deze maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 109 faillissementen uitgesproken. Dat betekent een daling met negen in vergelijking met een maand eerder. <