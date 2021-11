Alarm over pesticiden in etenswaren

Voedselwaakhond foodwatch roept de politiek op om beperkingen op te leggen aan het combineren van verschillende bestrijdingsmiddelen in etenswaren, al was het maar uit voorzorg.

Zo zijn rozijnen volgens foodwatch vaak vervuild met een combinatie van pesticiden. Supermarkten stellen zelf al wel limieten aan combinaties van bestrijdingsmiddelen, maar dat geldt nog niet voor alle producten.

Foodwatch heeft nog niet gepubliceerde NVWA-meetgegevens naar bestrijdingsmiddelen in handen. ‘In de periode 2018-2020 is het aantal bestrijdingsmiddelen in rozijnen bijna verdubbeld naar gemiddeld 11,3 gifsoorten per meting in 2020. Met gemiddeld 25 verschillende bestrijdingsmiddelen zijn vooral Turkse rozijnen sterk vervuild.’ Uitzondering zijn biologische rozijnen, daarop werden vrijwel geen residuen gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkent de bevindingen.

